تفكيك لغز جثة رجل وابنه بصحراء "منقطعة" في البصرة

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان الجثث التي تم العثور عليها في وقت متأخر من مساء امس السبت في لرجل بعمر 42 عاما وابنه بعمر 18 عاما، توصلت القوات الأمنية الى ملابسات الحادثة.وأضاف انه "من خلال التحري من قبل القوات الأمنية تم التوصل الى ان هم أبناء عم الضحايا بسب خلاف مالي".وأوضح المصدر ان الجثث عثر عليها في منطقة جريشان في بادية وهي منطقة صحراوية ومن الصعوبة الوصول اليها غالبا.