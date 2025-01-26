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تفكيك لغز جثة رجل وابنه بصحراء "منقطعة" في البصرة
أمن
2025-01-26 | 00:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,414 مشاهدة
السومرية
نيوز-امن
افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتوصل القوات الأمنية الى ملابسات حادثة مقتل رجل وابنه بعد العثور على جثثهما في منطقة صحراوية بالبصرة يصعب الوصول اليها.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان الجثث التي تم العثور عليها في وقت متأخر من مساء امس السبت في
البصرة
لرجل بعمر 42 عاما وابنه بعمر 18 عاما، توصلت القوات الأمنية الى ملابسات الحادثة.
وأضاف انه "من خلال التحري من قبل القوات الأمنية تم التوصل الى ان
القتلة
هم أبناء عم الضحايا بسب خلاف مالي".
وأوضح المصدر ان الجثث عثر عليها في منطقة جريشان في بادية
سفوان
وهي منطقة صحراوية ومن الصعوبة الوصول اليها غالبا.
>>
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