سقطا من مكان شاهق.. مصرع 2 من موظفي شركة الاتحاد معمل السكر في بابل

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوات الشرطة تلقت بلاغا بوفاة اثنين من موظفي شركة الاتحاد معمل السكر بعد سقوطهم من اعلى الموقع اثناء العمل في مطحنة الاتحاد".وأضاف المصدر، أن "المتوفين تم نقل جثتيهما الى دائرة الطب العدلي في المحافظة".