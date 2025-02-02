القضاء على والي كركوك

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأنه تم قتل والي بضربة دقيقة لطيران الجيش.

وقال المصدر لـ نيوز، إن "ابطال الجيش تمكنوا من خلال ضربة دقيقة نفذت بناء على معلومات ورصد للطائرات المسيرة من تدمير مضافة لارهابيين داعش".

واضاف المصدر ان "قوة امنية تابعة لعمليات شرق عثرت على 7 جثث في موقع الضربة تعود احداهن لما يسمى والي مع اجهزة هواتف واحزمة ناسفة ومواد لوجستية متنوعة".

وتابع المصدر انه "في سياق الرصد والمتابعة باستخدام الطائرات المسيرة رصدت الطائرات مضافة اخرى قريبة من المضافة المدمرة وانه جار العمل بمراقبتها وتنفيذ ضربة اخرى حال رصد اي حركة فيها".