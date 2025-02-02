انتشال جثة رجل من نهر دجلة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم انتشال جثة رجل مجهول الهوية من نهر وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "الجثة بدت عليها اطلاق نار بمنطقة الصدر"، مشيرا الى أنه "تم رفعها ونقلها الى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة الملابسات".