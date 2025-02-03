القبض على متهم هرب من أحد المحاكم في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان "قوة امنية القت القبض على احد المتهمين الذي تمكن من الهرب من احد المحاكم يوم امس والذي نشر على انه فر من مركز شرطة المنصور".وأضاف: "تم القبض عليه وايداعه التوقيف اجراء اصولي".