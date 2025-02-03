هجوم مسلح في مدينة الصدر ببغداد

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان مدنيا قتل بهجوم مسلح في مدينة ببغداد.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه عجلة مدنية ضمن مدينة شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتل سائقها في الحال". وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيق لمعرفة ملابساته".

