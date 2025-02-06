ضابط يقتل "مندوب موبايلات" وسط الشارع ويسلم نفسه في البصرة (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "ضابطا برتبة في قيادة شرطة قام بإطلاق النار على مدني (مندوب موبايلات) في الجزرة الوسطية لأحد شوارع منطقة الجبيلة في البصرة، ما أدى الى مقتله في الحال".من جهتها، أوضحت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ نيوز، إن "حادثة مقتل الشاب في منطقة الجبيلة وقعت نتيجة خلاف شخصي، وليس لها أي دوافع أخرى. وعلى الفور قام الجاني بتسليم نفسه طوعاً، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون" .