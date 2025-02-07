بابل.. حملة أمنية مكثفة تنتهي باعتقال 8 مطلوبين وضبط مخدرات

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، أنه "في إطار جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة بابل، نفذت قيادة الشرطة، وبالتعاون مع الأُخرى، حملة أمنية واسعة النطاق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية شملت عمليات دهم وتفتيش طالت مختلف مناطق المحافظة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية في نقاط التفتيش الرئيسية".وأضاف البيان، أنه "أسفرت هذه الجهود المثمرة عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على ثمانية متهمين مطلوبين للعدالة بتهم تتراوح بين الجرائم الجنائية والمخالفات القانونية المتنوعة".وأشار إلى "ضبط نحو 3 غرامات من مادة الكريستال المخدرة مع أحد المتهمين، وتوقيف أجنبي لمخالفته قانون الإقامة".