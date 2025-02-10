تدمير "مضافة" شرقي صلاح الدين

وقالت القيادة في بيان، "في تسلحوا بحب وطنهم، ومازالوا يواصلون دك أوكار الإرهابيين وتتعقب عناصره المنهزمة، ووفقا لمعلومات دقيقة من الأبطال في مديرية العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، فقد تم رصد مفرزة إرهابية داخل مضافة في قاطع "بلكانه" شرقي صلاح الدين".وأضافت "بناء على هذه المعلومات نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F-16 العراقية ضربة استهدفت خلالها هذه المضافة ودمرتها بالكامل"، مشيرة الى أن "قطعاتنا الأمنية البطلة مستمرة في هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة التي كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى".