تحليق طائرات حربية في سماء واسط

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " نحيطكم علماً بأن التدريبي في كلية قد بدأ منذ الأسبوع الماضي".وتابع، ان "حركة التدريبات للطائرات الحربية ستستمر الى اشعار اخر".