كركوك.. اعتقال سائق وزير التربية في "داعش"

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز وإستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الثامنة وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، نفذ ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين وفق احكام المادة ( ٤ / ارهاب ) في منطقة الصيادة التابعة لمحافظة كركوك".وبينت، أن كان "يشغل عدة مناصب في التنظيم سابقاً ومنها ( سائق وزير التربية لعصابات الارهاب وبعدها سائق وزير الزراعة ومسؤول في ديوان الجُند ومقاتل في السيطرات ضمن مايسمى ولاية كركوك ) ، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".