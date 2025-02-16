استهداف دار أحد المواطنين في كركوك (صور)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "تم استهداف دار احد المواطنين في الحي العسكري في كركوك".وأضاف المصدر ان " بسبب الاستهداف نزاع شخصي بين الطرفين، دون معرفة مزيد من التفاصيل عن الحادث.الصور ادناه: