تفجير في البصرة اليوم

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية من قبل سرية قيادة عمليات في منطقة الشلامجة".وتابع، ان "التفجير سيكون تحت السيطرة عند الساعة الـ ١٠ صباحاً".