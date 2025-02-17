بالجرم المشهود.. اعتقال عصابة بعد محاولة ابتزاز فتاة "حدث" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن وعصابات الجريمة المنظمة، وبعد أن تقدمت إحدى المواطنات بمعلومات تفيد بتعرض ابنتها "الحدث" للابتزاز من قبل أشخاص مجهولين، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من قيادة (شرطة الرصافة) وبإسناد الأجهزة الاستخبارية".وأضافت القيادة، أن "الفريق تمكن وبكمين محكم من استدراج أفراد العصابة المكونة من (ثلاثة متهمين) واعتقالهم حال استلامهم للمبلغ المتفق عليه وبالجرم المشهود"، مشيرة الى "تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".