القبض على 5 أشخاص اعتدوا على موظفي بلدية بعقوبة

وشدد عطية في بيان ورد للسومرية نيوز، على "محاسبة المخالفين وكل من يمنع او يعترض على تنفيذ الإجراءات الحكومية المنفذة من قبل موظفي وآليات الدولة"، لافتا الى ان الاعتداء حصل في منطقة العثمانية قرب مجسر الرازي تحديدًا.وحذر قائد الشرطة، كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطنين والاعتراض على اي نشاط تنفذه الدوائر الحكومية في اي منطقة في سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.