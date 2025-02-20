انفجار جديد يهز مدينة ريف إدلب في سوريا



نيوز ـ دوليات





افاد مصدر أمنى، اليوم الخميس، بانفجار منزل بمدينة النيرب في ريف إدلب شمال .





وذكر المصدر، ان "الانفجار وقع في بيت بمدينة النيرب في ريف إدلب شمال .



وأضاف، ان " الأنباء الأولية للانفجار اسفرت عن سقوط ووقوع قتلى وجرحى، فيما لم ترد بعد أنباء دقيقة عن الحصيلة.