مقتل مدني بهجوم مسلح وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شخصا يحمل سلاحا اطلق النار على مدني يقود سيارته قرب المركز الصحي في حي المربع بمنطقة الحيانية وسط البصرة، ما أدى الى مقتله في الحال".وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة وصلت الى مكان الحادث وأشارت الى ان التحقيقات الأولية تعزو سبب الى وجود ثأر عشائري بين الجاني والضحية".