130 جنديا سوريا موالين للاسد مازالوا في العراق

نيوز – محلي

اكد وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء، ان 130 جنديا موالين لبشار مازالوا في .

وقال العباسي في مقابلة مع العربية وتابعتها ن يوز، ان "التعزيزات العراقية عند الحدود بين وسوريا لن تسحب قبل أن يمسك الجانب السوري بحدوده جيداً"، موضحاً أن "هذه التعزيزات أخذت بالحسبان الفراغ الأمني إذا انسحبت قسد أو القوات الأميركية".

وأكد أنها "نتجت عن الفراغ الذي حصل في بعد الأحداث الأخيرة"، معتبراً أن "هذه التعزيزات الأمنية على الحدود مع ضرورة مستدامة".

وتابع أن "مخيم الهول والسجون التي تسيطر عليها "قسد" تشكل مصدر قلق للعراق"، لافتا الى انه "حتى الآن، ليس هناك تواصل بين العراقية ووزارة الدفاع السورية".

وذكر ان "130 جنديا موالين للنظام السابق مازالوا في ويرفضون العودة لسوريا منذ سقوط الأسد"، موضحا انهم "في أحد المواقع الأمنية.. ولا صحة لاستغلال جماعات مسلحة لعناصر الجيش السوري بالعراق".

وكشف أن "العراق خيّر هذه العناصر الأمنية السورية بين العودة أو البقاء"، لافتا الى "اننا نسعى لإيجاد وضع قانوني لعناصر الجيش السوري الموجودين بالعراق".