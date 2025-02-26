احباط محاولة لافتعال نزاع عشائري في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم القبض على (24) متهماً بمحاولة افتعال مشاجرة عشائرية مسلحة وضبط اسلحة وعجلات تابعة لهم في قضاء شمال المحافظة، موضحة ان "قوة امنية من قسم شرطة والوحدة التكتيكية الخاصة وفوج طوارئ الرابع وبإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة محافظة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، وبناءً على معلومات استدلاليّة حول بوادر مشاجرة عشائرية بين أطراف من عشيرتين بسبب خلافات سابقة".وأضافت، ان "القوة تمكنت ومن خلال عمليات الدهم والتفتيش وضرب طوق امني على التي تم تحديدها من اعتقال (24) متهماً وضبط اسلحة نارية وعجلة تابعة لهم، ليتم اقتيادهم إلى مركز الاحتجاز الامني وإحالتهم إلى القاضي المختص والذي قرر توقيفهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ".