الحشد الشعبي ينفذ تمرينًا تعبويًا بالذخيرة الحية في البصرة

نيوز – امني

أعلنت الشعبي، اليوم الجمعة، ان قوة من الحشد نفذت تمرينًا تعبويًا بالذخيرة الحية في .

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "قوات الحشد نفذت، اليوم، تمرينًا تعبويًا بالذخيرة الحية في محافظة البصرة، بمشاركة عدد من الألوية والتشكيلات القتالية، وبحضور قيادات الحشد وعدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية".

وأضافت ان "التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات، وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية".