مقتل متقاعد بهجوم مسلح شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل متقاعد بوزارة الدفاع بهجوم مسلح شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "موظفا متقاعدا في قتل نتيجة هجوم مسلح نفذه مجهولون ضمن منطقة الحسينية".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية تجري متابعة لكاميرات المراقبة من التوصل الى الفاعلين".