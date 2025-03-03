مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل مدني بهجوم مسلح شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "فتح مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مقتله في الحال".