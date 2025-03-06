العدل تطلق سراح 123 حدثا بينهم مستفيدون من العفو العام

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العدد الكلي للمفرج عنهم بلغ 123 حدثاً، منهم 59 حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و40 حدثاً أُطلق سراحهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم، إضافةً إلى 15 حدثاً تم الإفراج عنهم بشكل شرطي لحسن سلوكهم واجتيازهم دورات تأهيلية"، مشيرا الى انه "تم الإفراج عن 9 أحداث بموجب العفو".وتابع، أن "دائرة إصلاح الأحداث تواصل متابعة آلية إطلاق السراح بدقة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، حرصاً على تنفيذ عملها وفق الأطر القانونية المعتمدة".