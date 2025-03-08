العثور على جثة رجل شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة البلديات"، مشيرا الى أن " الجثة بدت عليها اطلاقات نارية بمنطقة الرأس".

وأضاف المصدر أنه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي".