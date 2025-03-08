اعتقال سوري الجنسية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة امنية تلقي القبض على شخص الجنسية ضمن منطقة والغزلان شرق العاصمة".

وأضاف المصدر أن "الشخص تم اعتقاله لقيامه بالترويج للارهاب التواصل الاجتماعي".