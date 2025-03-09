أحداث سوريا تنعكس في العراق.. اعتقال سوري آخر "يمجد الإرهاب" في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية القت القبض على ارهابي الجنسية في منطقة الزعفرانية ببغداد يمجد بالعصابات الإرهابية وجرائمها".وتأتي عملية الاعتقال هذه كثاني حالة خلال ساعات، حيث تم اعتقال الجنسية في منطقة ام الكبر والغزلان شرق العاصمة في وقت متأخر من ليل امس السبت، بعد ان نشر صورة لشاشة موبايل من امام مرقد الامام "ع" في كربلاء، يظهر فيها المنشد السوري "قاسم جاموس" الذي توفي مؤخرًا، والذي اشتهر بانشودته "جايينك ع كربلاء"، والتي صنفت ضمن عمليات التحريض الطائفي ضد المراقد .وقال المصدر ان "المتهم كان يقوم بالترويج للإرهاب، حيث أحتفظ بصورة "أبو وطن" صاحب مقولة "جاينك على كربلاء" على هاتفه النقال، وقام برفعها على إحدى المنصات في محافظة كربلاء".وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم القبض على الشاب وإيداعه للتوقيف وفق الإجراءات القانونية والأصولية.