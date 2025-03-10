إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من النحاس كانت مخبأة بطريقة احترافية

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار جهودها لمكافحة التهريب، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عجلة تحمل مادة النحاس مخبأة تحت الراديترات، كانت في طريقها لتهريبها إلى إقليم عبر محافظة ديالى".وتابع، انه "تم استحصال الموافقات الأصولية، تم ضبط عجلة فلات (قاطرة ومقطورة)، حيث تبين أن العجلة لا تحمل كتاباً من والمعادن، وكانت محمّلة بكمية تقدر بـ 6 أطنان من مادة النحاس تم إخفاؤها بطريقة احترافية يصعب كشفها".وأضاف، ان "المفارز الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين وإيداعهم التوقيف لحين استكمال التحقيقات، كما تم تحرير محضر ضبط بالعجلة والمواد المهربة، لحين استكمال التحقيقات اللازمة".