سيطرة مفاجئة تطيح ببائع "كحول دلڤري"

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "اثناء اجراء السيطرات المفاجئة من قبل دوريات نجدة الاول ضمن قاطع المسؤولية، تم القاء القبض على المدعو (س ع ش ع) في شارع فلسطين".وأضاف انه "ضبط بحوزة المعتقل كمية من المشروبات الكحولية وتبين انه يقوم ببيعها عن طريق التوصيل (دلڤري) "، مشيرا الى انه "تم تسليمه مع المضبوطات اصولياً الى مركز شرطة القناة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".وتعد عملية بيع الكحول في معقدة ومتضاربة نسبيًا، فبينما يوجد قانون يحظر بيع وتصنيع المشروبات الكحولية، الا ان العديد من مراكز البيع بقيت مفتوحة بشكل او باخر، لكن في شهر رمضان وكذلك في شهر محرم تصبح عملية بيع الكحول صعبة ومعقدة اكثر من القانون، مما يدفع أصحاب محلات بيع الكحول لبيعها "دلڤري".