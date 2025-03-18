كمين يطيح بمحكوم بالإعدام في واسط

أعلنت ، الثلاثاء، عن اعتقال محكوم بالإعدام لارتكابه جريمة قتل.

وقالت الشرطة في بيان، "في عملية أمنية محكمة استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مكافحة إجرام ، من إلقاء القبض على متهم محكوم بالإعدام، لارتكابه جريمة قتل وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف البيان أن "هذه العملية جاءت لملاحقة المطلوبين للعدالة وضبط الأمن في المحافظة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".