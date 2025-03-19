اشتباكات في سنجار وتحرير مختطف بعد اعتقال 5 من خاطفيه

وقالت الخلية في بيان ورد لـ نيوز، ان "جماعة خارجة عن القانون اقدمت على خطف مواطن ضمن قضاء ، بواسطة عجلتين والتوجه به الى مكان آخر، وفور وقوع عملية الخطف شرعت قطعاتنا الأمنية البطلة في الفرقة 20 بالجيش العراقي وشرطة والقطعات الماسكة بملاحقة العجلتين وتطويق المنطقة بالكامل ونصب مجموعة من السيطرات، وأثناء عملية الملاحقة قامت هذه العناصر الخارجة عن القانون برمي رمانة يدوية على احد عجلات التي كانت تطاردها مما أدى إلى إصابة 4 منتسبين بإصابات طفيفة جدا".وأضافت ان "قواتنا الأمنية تمكنت من إصابة عنصرين اثنين من الخاطفين أحدهما إصابته خطرة جدا، كما القت القبض على خمسة متهمين ممن اشتركوا بعملية الخطف".وأكدت انه "على إثر الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة من قبل قواتنا الأمنية تم إطلاق سراح المختطف خاصة بعد ان جرى أحكام المنطقة بالكامل وتطويقها"، لافتة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية ومعرفة دوافع هذا الفعل الإجرامي ".وتابعت ان "قواتنا الأمنية البطلة ستبقى عين الساهرة"، موضحة ان "عملية الخطف التي جرت لاحد المواطنين من أهلنا في ستتبعه إجراءات رادعة حازمة بحق هذه العصابة التي نفذت هذا الفعل الجبان".وأكدت ان "أجهزتنا الأمنية الشجاعة لديها عمل أمني مهني في جميع قواطع المسؤولية لضمان ديمومة الأمن والاستقرار في جميع ربوع بلدنا العزيز".