تعليمات أمنية للمحتفلين بعيد نوروز في منطقة زرباطية بواسط

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بمناسبة عيد نوروز وحرصاً منا على سلامة السائحين في منطقة زرباطية والمناطق الجبلية الحدودية، تدعو قيادة شرطة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات التالية:- ابتعد عن المناطق الخطرة وحقول الألغام المحددة بعلامات تحذيرية واضحة.- تجنب الدخول الى مجاري والوديان الجافة، فقد تحتوي على أجسام خطرة جرفتها السيول.- احذر عند إشعال النيران، وتأكد من خلو الأرض من أي مخلفات حربية.- تجنب التخييم في المناطق النائية والمعزولة حفاظاً على سلامتك.- في حال ملاحظة أي جسم مشبوه، لا تتردد في الإبلاغ فوراً عبر الاتصال بالرقم المجاني 911.