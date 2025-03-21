محاولة انتحار فاشلة لشاب في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان "محاولة انتحار فاشلة لشاب اقدم على اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ضمن منطقة وحالته لا تخلو من الخطورة".ولضاف: "لم تعرف اسباب الانتحار"، مبينا ان "خبير الادلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة".