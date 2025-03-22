القبض 14 متهما بالدكة العشائرية في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حصل حادث اعتداء ( دكة عشائرية ) على احد دور المواطنين في مدينة قرية الشهامة بسبب حادث حصل عصراً حول ( مشاجرة اطفال "، مشيرا الى ان " تم جمع المعلومات عن الفاعل الرئيسي في الدگة العشائرية التي تم تنفيذها بسلاح بندقية كلاشينكوف".وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تحركت فوراً لفرض هيبة الدولة والتعامل بحزم مع مثيري الفتن والنزاعات العشائرية، حيث تم توقيف 14 شخصاً من طرفي النزاع وفق المادة 413 من قانون العقوبات العراقي.وتابع، ان "تم إحالة المتهمين اصولياً إلى قسم استخبارات ومكافحة الإرهاب وتسليمهم الى جهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".