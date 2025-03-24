استدرج لبسماية.. القبض على مبتز ساوم امرأة بدفع 4 الاف دولار

وقال المصدر لـ نيوز، ان "المشتكية (م ق د) حضرت الى قسم التحقيقية في مديرية مكافحة اجرام واخبرت عن تعرضها إلى الابتزاز (الكترونياً) من قبل احد المواطنين ومساومتها على دفع مبلغ قدر (أربعة ألاف دولار امريكي)".وأضاف انه "بعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة المتهم عن طريق التواصل الاجتماعي ، وبعد جمع الادلة تم اصدار امر قبض بحقه وفق احكام المادة (430) ق.ع".وأكد انه "بتاريخ اليوم تم التنسيق مع شعبة استخبارات (العزيزية) لغرض القبض على المتهم وتم استدراجه بالتنسيق مع الشعبة اعلاه إلى منطقة (بسماية) حيث تمّ القبض عليه علما ان المتهم من سكنة قضاء العزيزية بمحافظة واسط"، موضحا انه "تم ايداعه التوقيف في قسم التحقيقية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".