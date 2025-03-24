مقتل صاحب معرض سيارات بمشاجرة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة حيث قام ثلاثة اشقاء النار على صاحب معرض للسيارات وابنه".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار اسفر عن مقتل صاحب المعرض واصابة ابنه ضمن منطقة النهضة"، مشيرا الى ان "قوة امنية اعتقلت الاشقاء".