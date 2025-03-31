السومرية تكشف حصيلة الحوادث الأمنية في الرصافة منذ بداية العام 2025

وذكر المصدر للسومرية نيوز، انه خلال أشهر كانون الثاني وشباط واذار من العام الجاري 2025، حصلت 29 حادثة قتل في جانب بالعاصمة ، بالإضافة الى 31 حادثة إطلاق نار على الدور السكنية.كما كشف المصدر، حدوث 47 حالة اعتداء على مفارز امنية، وكذلك العثور على 10 جثث، رمي رمانة يدوية عدد 6، ومشاجرة وإطلاق نار عدد 117.