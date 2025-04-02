الديوانية.. اعتقال شخص أنبت سكينًا برأس مواطن

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دوريات شرطة النجدة في القت القبض على شخص اقدم على طعن مواطن بواسطة آلة جارحة (سكين) في منطقة الرأس".وأضافت انه "بعد تطويق مكان الحادث والقبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه إلى ضمن قاطع المسؤولية للتحقيق معه".