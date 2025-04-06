كمين يطيح بأحد تجار المخدرات في الرمادي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "وفقاً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبعد المتابعة الحثيثة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال كمين محكم حيث أسفر عن إلقاء القبض على أحد تجار في إحدى مناطق ، والذي كان بحوزته اكثر من ( ٢٠٠٠ ) حبة مخدرة يروم توزيعها في إرجاء المنطقة".وأضافت المديرية، "ولكن أبطال القوات الأمنية بالمرصاد، إذ تم تسليم المتهم والمواد المخدرة إلى الجهات المختصة بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".