كمين "استخباراتي" يطيح بداعشي في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "بعملية استباقية وجهد استخباري مميز واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ( ١٦ ) التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من تم نصب كمين محكم في قرية العباسية".وأضافت المديرية، "وعلى اثر الكمين ألقي القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( ٤ / ارهاب ) في ناحية والذي كان يعمل بصفة ( مقاتل ) في صفوف تنظيم الإرهابي وأيضاً شارك في العديد من الهجمات الارهابية ضد القوات الأمنية العراقية سابقاً وساهم في تهجير العوائل الشبكية العراقية من ، حيث تم تسليمه الى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".