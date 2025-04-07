اثناء إخلاء التجاوزات ببغداد.. إصابة موظف في رئاسة الوزراء بطلق ناري

وقال المصدر لـ ، إن "أحد موظفي رئاسة أصيب نتيجة تعرضه لرصاصة في قدمه اليسرى من قبل اشخاص مجهولين اثناء اخلاء التجاوزات ضمن مجمع في قضاء التاجي".وأضاف، أنه "تم نقله الى المستشفى وفتح تحقيق بالحادث".