شرطة واسط تطيح بقاتل في عملية خاطفة بالدبوني

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، انه "تم اعتقال المدعو (ح.ع.هـ)، على خلفية تورطه في قضية مقتل المجنى عليه (س.م.ح)، الذي عُثر عليه مقتولًا في أرض زراعية بقضاء الدبوني قبل شهر رمضان".واضاف البيان، أن "عملية إلقاء القبض تمت ضمن واجب أمني مشترك، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين، وأن لا مفرّ من قبضة القانون".