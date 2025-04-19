كشف حقيقة وصول تعزيزات أمريكية إلى "عين الأسد"

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الأنباء بشأن وصول تعزيزات أمريكية إلى غير صحيحة والصور المنتشرة هي قديمة".

وكانت أنباء أشارت الى أن قوة امريكية اخلت قواتها من احدى قواعدها في وتمركزت في قاعدة .