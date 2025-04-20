إصابة على الأقل بمشاجرة غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بإصابة شخص على الأقل بمشاجرة غربي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة لم تعرف اسبابها وقعت بين عدد من الاشخاص في منطقة الزيدان تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن اصابة احد طرفي المشاجرة"، مشيرا الى أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث".