القبض على ساحر في الرمادي

وقال المصدر لـ ، انه "اثناء قيام دوريات مركز شرطة الملعب باجراء الممارسات الامنية ضمن قاطع المسؤولية تم القاء القبض على المتهم (ن.خ.ف) وهو يمارس السحر والشعوذة ".واضاف انه "ضبط بحوزته مواد وتركيبات تستخدم للشعوذة "، لافتا الى انه "تم ايداعه التوقيف في مركز شرطة الملعب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".