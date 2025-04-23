خمسة جرحى من الحشد بانفجار "مسيرة" في الانبار

وذكر المصدر لـ ، أنه "في الساعة ١٠٣٠، اليوم الأربعاء، تم اخبار لواء/٥٤ قيادة لمحافظة بوجود طائرة مسيرة مجهولة المصدر على الحدود الفاصلة مع قرب ".وأضاف، أنه "خرجت قوة من اللواء اعلاه الى مكان تواجد الطائرة عند وصول القوة تم معالجتها بسلاح ساند نوع (احادية) مما ادى الى انفجارها وعلى اثرها أصيب 5 مقاتلين".وأشار إلى أن "حالتهم الصحية مستقرة".