العثور على جثتين لرجل وامرأة شرق صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة عثرت اليوم على جثة رجل بعمر 63 عاما وأخرى لامرأة بعمر 45 عاما ملقيتان في منزل غير مكتمل البناء بمنطقة سباح في شرق ".وأضاف المصدر، أن "الجثتين بدت عليهما آثار إطلاقات نارية"، مشيرا الى "نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادثة".