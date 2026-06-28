معلومات جديدة لاحداث فجر اليوم في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "الاعتقالات لم تتركز على ، انما وصلت الى عدد من المناطق من ضمنها وزيونة".كما اشار المصدر اﻟﻰ ان "قوة من مكافحة الارهاب دخلت مناطق الشعب والمدينة والمنصور ضمن نفس الواجب اعلاه".