حقيقة حدوث انفجار في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "ما نشر في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث انفجار في منطقتي والقادسية في غير صحيح".وأضاف، ان "دوريات أمنية تم إرسالها إلى المنطقتين كما جرى تدقيق ومقاطعة المعلومات مع الوكالات الأمنية ولم يسجل حدوث أي انفجار".