الإطاحة بتجار مخدرات وآثار في 3 محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن في ، من الإطاحة بأحد تجار الآثار وبالجرم المشهود في بغداد، وضبطت قطعاً أثرية مختلفة بحوزته كان يروم بيعها، إذ جرت مصادرة المضبوطات وإحالة المتهم إلى الجهات ذات الاختصاص".وأضافت، انه "بعملية أخرى، استطاعت مفارز الإطاحة بعدد من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظتي والمثنى، صادرة بحقهم مذكرات قبض على وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات".وتابعت، انه "جرى تسليم المتهمين أصولياً إلى الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".