أسئلة الإنكليزي كادت تقتل فتاة.. طالبة تحاول رمي نفسها من مرتفع في المثنى (صورة)

نيوز-محليات



أحبطت القوات الأمنية، في قضاء الأخضر بمحافظة ، اليوم الخميس، محاولة انتحار طالبة في الصف الثالث المتوسط نتيجة صعوبة أسئلة امتحان اللغة .





وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "طالبة في الصف الثالث المتوسط حاولت الانتحار متأثرة بصعوبة الأسئلة التي فاقت قدرتها النفسية والعلمية، حيث صعدت على اعلى بناية محاولة رمي نفسها والانتحار".



وأضاف ان "الحادثة أحبِطت بفضل تدخل سريع من قبل الجهات الأمنية في القضاء، لكن الحادثة سلّطت الضوء على الضغوط المتراكمة التي يرزح تحتها الطلبة، بسبب واقع الامتحانات ومدى مراعاتها للبيئة التربوية والظروف النفسية للمتعلمين".